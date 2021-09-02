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Реновація застарілого житла:
які будинки підпадають під неї

Реновація застарілого житла: які будинки підпадають під неї
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 16:13

Реновація застарілого житла: які будинки підпадають під неї

Пропонуємо до обговорення:
Капітальний ремонт і модернізація будинку може додати йому ще 40-50 років життя.

Дивися повний текст Реновація застарілого житла: які будинки підпадають під неї.
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