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Реновація застарілого житла: які будинки підпадають під неї
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 вер, 2021 16:13
Пропонуємо до обговорення:
Капітальний ремонт і модернізація будинку може додати йому ще 40-50 років життя.
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