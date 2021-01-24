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5 головних порад від мільярдерів, як розбагатіти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 06 вер, 2021 17:29
Пропонуємо до обговорення:
У 2021 році кількість мільярдерів у списку найбагатших людей світу Forbes зросла до рекордної кількості - 2755 людей. Це на 660 більше, ніж у 2019 році. В цілому мільярдери стали на 86% багатшими, ніж роком раніше. Більше 70% з них досягли успіху самостійно - без допомоги та підтримки багатих батьків або інших родичів.
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