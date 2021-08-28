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Для коригування проектів метро
в Києві уряд виділив 100...

Для коригування проектів метро в Києві уряд виділив 100...
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 21:38

Для коригування проектів метро в Києві уряд виділив 100...

Пропонуємо до обговорення:
Діючі проєкти будівництва метрополітену в Києві, що розроблялися у 2008-2012 роках, не відповідають поточним потребам столиці і реаліям ринку, тому уряд виділив додаткові 100 мільйонів гривень на їх коригування.

Дивися повний текст Для коригування проектів метро в Києві уряд виділив 100 мільйонів гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 21:38

Так це Кличко завалив програму будівництва метро в Києві, от з нього і знімайте це коригування.
unicdima
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