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Для коригування проектів метро в Києві уряд виділив 100...
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Додано: Пон 06 вер, 2021 21:38
Пропонуємо до обговорення:
Діючі проєкти будівництва метрополітену в Києві, що розроблялися у 2008-2012 роках, не відповідають поточним потребам столиці і реаліям ринку, тому уряд виділив додаткові 100 мільйонів гривень на їх коригування.
Дивися повний текст Для коригування проектів метро в Києві уряд виділив 100 мільйонів гривень
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Додано: Пон 06 вер, 2021 21:38
Так це Кличко завалив програму будівництва метро в Києві, от з нього і знімайте це коригування.
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