Новий очільник МВС Денис Монастирський розповів про нову схему, яка дозволить швидко збільшити кількість камер автофіксації на українських дорогах.
Дивися повний текст В МВС розповіли про новий принцип розподілення коштів від камер автофіксації.
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Додано: Вів 07 вер, 2021 08:31
В МВС розповіли про новий принцип розподілення коштів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В МВС розповіли про новий принцип розподілення коштів від камер автофіксації.
Додано: Вів 07 вер, 2021 08:31
А потом Монастырский будет брать себе 25% за право установки знаков 40 в месте установки камер.
Додано: Вів 07 вер, 2021 08:38
у меня с балкона такой прибыльный перекресток... можно и мне установить? )
Додано: Вів 07 вер, 2021 10:22
"Новый глава МВД Денис Монастырский рассказал о новой схеме" - старые все отработали?
Додано: Вів 07 вер, 2021 12:32
"По оценкам МВД, по всей территории Украины есть около 2000 мест, где можно установить камеры автофиксации."
Одной фразой описаны истинные причины установки камер - БАБЛО. Безопасность?Нет. БАБЛО и только БАБЛО! И больше ничего. На аварийно опасных участках их нельзя установить. Во всяком случае недавний мой вояж по трассам показал, что камеры стоят не там, где они действительно нужны, а там, где их "можно установить".
Удивительная страна Украина - масса талантливых инженеров, ученых ищут возможность покинуть страну, потому как управляют ею откровенные идиоты.
Додано: Вів 07 вер, 2021 12:43
ovg чему удивляться, если и в богатых странах ставят камеры для сбора бабла, то что уже говорить про нищих, тут хоть бы по нитке с каждого.
Додано: Вів 07 вер, 2021 15:57
камеры ставят какие-то модные - на них потом не видно как слуги народа нарушают все что можно
Додано: Вів 07 вер, 2021 21:14
Просто подводят народ к мысли что дешевле будет ездить на платных дорогах чем на таких условно бесплатных где натыкали камер через каждые 500 метров,десятки машин без опознавательных знаков колесят в каждой области фиксируя нарушения и сотни патрульных машин с камерами в руках с самого раннего утра уже на промысле,власть нашла золотую жилу и теперь с неё не слезет..Лучше бы ставили с такой частотой камеры где люди ходят и где совершаются разбои и другие правонарушения, правда там штрафов не собрать как с водителей,журналистам стоит поинтересоваться такой выборочной установкой сотен камер...
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