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НБУ назвав кількість банківських
депозитів на суму понад...

НБУ назвав кількість банківських депозитів на суму понад...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 08:50

НБУ назвав кількість банківських депозитів на суму понад...

Пропонуємо до обговорення:
Дані не враховують інформацію щодо державного Ощадбанку, який не входить до ФГВФО.

Дивися повний текст НБУ назвав кількість банківських депозитів на суму понад півмільйона гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 08:50

у них походу редакторы отсутствуют напрочь. Хоть бы перечитали то что написали
pidvysockiy
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