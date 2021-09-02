Дані не враховують інформацію щодо державного Ощадбанку, який не входить до ФГВФО.
Дивися повний текст НБУ назвав кількість банківських депозитів на суму понад півмільйона гривень.
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Додано: Вів 07 вер, 2021 08:50
НБУ назвав кількість банківських депозитів на суму понад...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ назвав кількість банківських депозитів на суму понад півмільйона гривень.
Додано: Вів 07 вер, 2021 08:50
у них походу редакторы отсутствуют напрочь. Хоть бы перечитали то что написали
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