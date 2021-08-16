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«Газпром» знову не забронював додаткових транзитних...
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Додано: Вів 07 вер, 2021 10:43
Пропонуємо до обговорення:
Компанія "Газпром" знову не забронювала додаткових транзитних потужностей, які пропонує Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) Це призведе до зменшення транзиту газу до Європи.
Дивися повний текст «Газпром» знову не забронював додаткових транзитних потужностей — оператор ГТС
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Додано: Вів 07 вер, 2021 10:43
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