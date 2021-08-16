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«Газпром» знову не забронював
додаткових транзитних...

«Газпром» знову не забронював додаткових транзитних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 10:43

«Газпром» знову не забронював додаткових транзитних...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія "Газпром" знову не забронювала додаткових транзитних потужностей, які пропонує Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) Це призведе до зменшення транзиту газу до Європи.

Дивися повний текст «Газпром» знову не забронював додаткових транзитних потужностей — оператор ГТС.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 10:43

Удивительные новости, из пустой трубы разносится плач и стоны депутан.
wild2006
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