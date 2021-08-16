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monobank купив платформу
для роботи з відгуками...

monobank купив платформу для роботи з відгуками...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 11:09

monobank купив платформу для роботи з відгуками...

Пропонуємо до обговорення:
monobank купив сервіс відгуків Expirenza. Сума угоди не повідомляється.

Дивися повний текст monobank купив платформу для роботи з відгуками відвідувачів і запускає новий сервіс.
R2
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