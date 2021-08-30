Останнім часом, через зростаючу інфляцію, золото стає все більш привабливою приватної інвестицією в Німеччині.
Дивися повний текст Німці за пів року скупили 90 тонн золота.
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Додано: Вів 07 вер, 2021 11:37
Німці за пів року скупили 90 тонн золота
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Дивися повний текст Німці за пів року скупили 90 тонн золота.
Додано: Вів 07 вер, 2021 16:22
Чем хранить в банке свои кровные, лучше купите золото перед большим глобальным шухером. Обидно будет подтираться своими сбережения.
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