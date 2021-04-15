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На реконструкцію аеропорту
«Вінниця» надійшли перші 13...

На реконструкцію аеропорту «Вінниця» надійшли перші 13...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 11:40

На реконструкцію аеропорту «Вінниця» надійшли перші 13...

Пропонуємо до обговорення:
На рахунок держказначейства Вінницької області надійшов перший транш у розмірі 13 млн грн для проведення реконструкції аеропорту Вінниця.

Дивися повний текст На реконструкцію аеропорту «Вінниця» надійшли перші 13 млн грн.
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