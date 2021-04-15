На рахунок держказначейства Вінницької області надійшов перший транш у розмірі 13 млн грн для проведення реконструкції аеропорту Вінниця.
Дивися повний текст На реконструкцію аеропорту «Вінниця» надійшли перші 13 млн грн.
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Додано: Вів 07 вер, 2021 11:40
На реконструкцію аеропорту «Вінниця» надійшли перші 13...
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Дивися повний текст На реконструкцію аеропорту «Вінниця» надійшли перші 13 млн грн.
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