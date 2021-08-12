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Антимонопольники винесли рішення щодо правил перевезення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 вер, 2021 15:42
Пропонуємо до обговорення:
Північне міжобласне територіальне відділення АМКУ провело дослідження конкурентності нових правил перевезення малого багажу МАУ та іншими авіакомпаніями.
Дивися повний текст Антимонопольники винесли рішення щодо правил перевезення ручної поклажі МАУ
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Додано: Вів 07 вер, 2021 21:49
МАУ летать. Себя не уважать.
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