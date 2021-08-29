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Рейтинг банків за вкладами:
де українці зберігають...

Рейтинг банків за вкладами: де українці зберігають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:44

Рейтинг банків за вкладами: де українці зберігають...

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua як портал, який знає все про заощадження, розповідає, в які фінустанови українці несуть свої гроші.

Дивися повний текст Рейтинг банків за вкладами: де українці зберігають найбільше заощаджень.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 21:50

Давайте, держите деньги в банках. Лох это судьба.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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