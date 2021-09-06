Практично за тиждень, з 1 вересня, у межах т.зв. "нульового декларування" українцям подано дві декларації.
Дивися повний текст Гетманцев повідомив, скільки українців подали декларації в рамках «податкової амністії».
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Додано: Вів 07 вер, 2021 15:54
Гетманцев повідомив, скільки українців подали декларації...
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Дивися повний текст Гетманцев повідомив, скільки українців подали декларації в рамках «податкової амністії».
Додано: Вів 07 вер, 2021 22:07
Даже меньше чем предполагала.
Не ну а смысл. Весь олигархат давно деньги вывез из страны, у остальных нет столько сбережений чтобы было смысл на это подписываться.
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