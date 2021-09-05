За минулий місяць українці зареєстрували 51,3 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.
Дивися повний текст В Україні попит на вживані авто виріс на 56%: які в тренді.
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Додано: Вів 07 вер, 2021 21:37
В Україні попит на вживані авто виріс на 56%: які в тренді
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Дивися повний текст В Україні попит на вживані авто виріс на 56%: які в тренді.
Додано: Вів 07 вер, 2021 21:38
З Одеси автовози з американськими битками йдуть один за одним, ще не доїзжаючи до Умані обігнав десять і перестав рахувати.
Додано: Вів 07 вер, 2021 22:09
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Это ещё большой вопрос,что есть хлам, 5-10летние иномарки или 30-40 летний совдеповский металлолом?
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