Finance.ua, як портал, що знає все про кредити, розповідає, як змінилася динаміка виданих кредитів.
Дивися повний текст Українці стали брати ще більше мікрокредитів (інфографіка).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 08 вер, 2021 10:21
Українці стали брати ще більше мікрокредитів (інфографіка)
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Дивися повний текст Українці стали брати ще більше мікрокредитів (інфографіка).
Додано: Сер 08 вер, 2021 10:21
Загон рабов, как никогда процветает. А там вскоре базовый доход и отмена частной собственности.
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