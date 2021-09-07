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Українці стали брати ще більше
мікрокредитів (інфографіка)

Українці стали брати ще більше мікрокредитів (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 10:21

Українці стали брати ще більше мікрокредитів (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua, як портал, що знає все про кредити, розповідає, як змінилася динаміка виданих кредитів.

Дивися повний текст Українці стали брати ще більше мікрокредитів (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 10:21

Загон рабов, как никогда процветает. А там вскоре базовый доход и отмена частной собственности.
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