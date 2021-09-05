Мільярдер Марк Лор вирішив побудувати в одній з пустель США високотехнологічне місто за $400 млрд.
Дивися повний текст В США створять високотехнологічне місто мрії за $400 млрд.
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Додано: Сер 08 вер, 2021 10:25
В США створять високотехнологічне місто мрії за $400 млрд
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Дивися повний текст В США створять високотехнологічне місто мрії за $400 млрд.
Додано: Сер 08 вер, 2021 10:25
Глобалисты не дремлют, отрабатывают свой сценарий, ну а вам рассказывают сказки, в которых увы вам прийдется выживать, а не радоваться жизни.
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