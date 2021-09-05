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В США створять високотехнологічне
місто мрії за $400 млрд

В США створять високотехнологічне місто мрії за $400 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 10:25

В США створять високотехнологічне місто мрії за $400 млрд

Пропонуємо до обговорення:
Мільярдер Марк Лор вирішив побудувати в одній з пустель США високотехнологічне місто за $400 млрд.

Дивися повний текст В США створять високотехнологічне місто мрії за $400 млрд.
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Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 10:25

Глобалисты не дремлют, отрабатывают свой сценарий, ну а вам рассказывают сказки, в которых увы вам прийдется выживать, а не радоваться жизни.
lbqdljvf
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Модератори: Ірина_, Модератор

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