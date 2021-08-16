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Газпром не зможе використовувати
Nord Stream 2 на повну...

Газпром не зможе використовувати Nord Stream 2 на повну...
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Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 11:34

Газпром не зможе використовувати Nord Stream 2 на повну...

Пропонуємо до обговорення:
Газопровід Nord Stream 2 («Північний потік-2»), якщо буде введений в експлуатацію, має підлягати європейським регуляціям.

Дивися повний текст Газпром не зможе використовувати Nord Stream 2 на повну потужність — голова PGNiG.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 11:35

Яка ж це наївна думка. Московія просто зупинить трубу, яка йде в Україну "на ремонт" і скаже європейцям, хочете газу - купляйте через ПП-2.
0mage0
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 10:50

  0mage0 написав:Яка ж це наївна думка. Московія просто зупинить трубу, яка йде в Україну "на ремонт" і скаже європейцям, хочете газу - купляйте через ПП-2.

И правильно сделают. У нас война или где?
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 12:05

  summacut написав:
  0mage0 написав:Яка ж це наївна думка. Московія просто зупинить трубу, яка йде в Україну "на ремонт" і скаже європейцям, хочете газу - купляйте через ПП-2.
І правильно зроблять. У нас війна або де?

Ну з боку московії, звісно, правильно. Я кажу про ЄС, який локшину на вуха навішує.

поклади газу в Україні оцінюються на сьогодні як найбільші в Європі – приблизно 1 млрд куб. м газу
Нічого собі, аж цілий мільярд кубів. І як це щороку видобувається 16-17 млрд. кубів, якщо всі поклади - аж один :/
0mage0
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 16:20

Когда цена на газ в Европе скаканёт до 1000 евро европейские скупердяи сразу найдут юридическую лазейку чтобы обойти закон и использовать СП-2 на все 100%.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 16:27

  warlamp написав:Когда цена на газ в Европе скаканёт до 1000 евро европейские скупердяи сразу найдут юридическую лазейку чтобы обойти закон и использовать СП-2 на все 100%.


Чем тупее с экономической точки зрения решение, тем меньше оно живет.
summacut
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 07:57

Газпром не сможет использовать Nord Stream 2 на полную мощность — глава PGNiG. Ну конечно не сможет, и газ по 700 никогда не будет.
yegres
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 12:43

  yegres написав:Газпром не сможет использовать Nord Stream 2 на полную мощность — глава PGNiG. Ну конечно не сможет, и газ по 700 никогда не будет.

и моста нет.
summacut
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