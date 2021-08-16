Газопровід Nord Stream 2 («Північний потік-2»), якщо буде введений в експлуатацію, має підлягати європейським регуляціям.
Дивися повний текст Газпром не зможе використовувати Nord Stream 2 на повну потужність — голова PGNiG.
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Додано: Сер 08 вер, 2021 11:34
Газпром не зможе використовувати Nord Stream 2 на повну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Газпром не зможе використовувати Nord Stream 2 на повну потужність — голова PGNiG.
Додано: Сер 08 вер, 2021 11:35
Яка ж це наївна думка. Московія просто зупинить трубу, яка йде в Україну "на ремонт" і скаже європейцям, хочете газу - купляйте через ПП-2.
Додано: П'ят 10 вер, 2021 10:50
Додано: П'ят 10 вер, 2021 12:05
Ну з боку московії, звісно, правильно. Я кажу про ЄС, який локшину на вуха навішує.
Нічого собі, аж цілий мільярд кубів. І як це щороку видобувається 16-17 млрд. кубів, якщо всі поклади - аж один :/
Додано: П'ят 10 вер, 2021 16:20
Когда цена на газ в Европе скаканёт до 1000 евро европейские скупердяи сразу найдут юридическую лазейку чтобы обойти закон и использовать СП-2 на все 100%.
Додано: П'ят 10 вер, 2021 16:27
Додано: Суб 11 вер, 2021 07:57
Газпром не сможет использовать Nord Stream 2 на полную мощность — глава PGNiG. Ну конечно не сможет, и газ по 700 никогда не будет.
Додано: Суб 11 вер, 2021 12:43
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