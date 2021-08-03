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Кому призначать субсидію на наступний період без звернень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 вер, 2021 11:41
Пропонуємо до обговорення:
Субсидію на оплату комунальних послуг призначають з місяця звернення до кінця опалювального сезону.
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