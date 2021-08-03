RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кому призначать субсидію на
наступний період без звернень

Кому призначать субсидію на наступний період без звернень
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 11:41

Кому призначать субсидію на наступний період без звернень

Пропонуємо до обговорення:
Субсидію на оплату комунальних послуг призначають з місяця звернення до кінця опалювального сезону.

Дивися повний текст Кому призначать субсидію на наступний період без звернень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95288
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: PSL, Модератор і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кому виплатять матеріальну допомогу до Дня Незалежності...
R2 » Пон 16 сер, 2021 10:50
3 529
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 сер, 2021 12:58
_hunter
Перевірки претендентів на субсидію: що має право...
R2 » Вів 03 сер, 2021 14:10
2 300
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 сер, 2021 14:17
_hunter
Отримувати субсидію українці будуть за новими...
R2 » Сер 28 лип, 2021 08:05
4 1060
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 сер, 2021 14:16
Scotch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97491)
08.09.2021 12:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron