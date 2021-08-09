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Шмигаль анонсував конкурс з
відбору чотирьох членів...

Шмигаль анонсував конкурс з відбору чотирьох членів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 13:37

Шмигаль анонсував конкурс з відбору чотирьох членів...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив протягом тижня оголосити конкурс щодо відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК Нафтогаз України. Вони мають обрати нового голову правління компанії до 1 травня 2022 року.

Дивися повний текст Шмигаль анонсував конкурс з відбору чотирьох членів наглядової ради Нафтогазу.
R2
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