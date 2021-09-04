Внесено змінт до правил та типових договорів про надання послуг з постачання теплової енергії та гарячої води.
Дивися повний текст Кабмін змінив правила постачання тепла і гарячої води.
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Додано: Чет 09 вер, 2021 10:47
Кабмін змінив правила постачання тепла і гарячої води
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін змінив правила постачання тепла і гарячої води.
Додано: Чет 09 вер, 2021 10:47
С тобой заключили договор, а ты про это даже и не знаешь. О, что делают чтобы рыжему подлизнуть.
Да, товарищи с наждачкой? Каково оно рыжему подлизывать на подобных ресурсах?
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