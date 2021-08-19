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Як запобігти зростанню тарифів на тепло — пропозиції АМУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 вер, 2021 10:50
Пропонуємо до обговорення:
Асоціація міст України, яку очолює мер Києва Віталій Кличко, звернулася до президента, уряду та парламенту.
Дивися повний текст Як запобігти зростанню тарифів на тепло — пропозиції АМУ
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Додано: Чет 09 вер, 2021 10:50
Надо собрать собрание и ввалить рыжему мзды
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