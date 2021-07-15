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У парламенті вирішили, куди
піде збір за добровільне...

У парламенті вирішили, куди піде збір за добровільне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 вер, 2021 10:55

У парламенті вирішили, куди піде збір за добровільне...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 вересня громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію.

Дивися повний текст У парламенті вирішили, куди піде збір за добровільне декларування.
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