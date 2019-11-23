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ТОП-20 найпопулярніших
електромобільних брендів в...

ТОП-20 найпопулярніших електромобільних брендів в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 11:16

ТОП-20 найпопулярніших електромобільних брендів в...

Пропонуємо до обговорення:
За останні пів року китайські виробники електромобілів JAC та BYD збільшили продажі на 125% та 100% відповідно.

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