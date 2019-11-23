За останні пів року китайські виробники електромобілів JAC та BYD збільшили продажі на 125% та 100% відповідно.
Дивися повний текст ТОП-20 найпопулярніших електромобільних брендів в Україні (таблиця).
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Додано: П'ят 10 вер, 2021 11:16
ТОП-20 найпопулярніших електромобільних брендів в...
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Дивися повний текст ТОП-20 найпопулярніших електромобільних брендів в Україні (таблиця).
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