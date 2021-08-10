Рекордне підвищення спотових цін на газ пов'язане з...
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Додано: П'ят 10 вер, 2021 16:20
Пропонуємо до обговорення:
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає, що рекордне підвищення спотових цін на газ пов'язане з обмеженням постачань до Європи з боку російського "Газпрому".
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Рекордне підвищення спотових цін на газ пов'язане з обмеженням «Газпромом» постачань до Європи - Вітренко
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R2
Робот новин
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Додано: П'ят 10 вер, 2021 16:21
Вот чехи редиски. Могли бы и подсобить, выкинуть немного на биржу. Газа у них завались. Уж мы то на Украине точно это знаем.
summacut
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Додано: П'ят 10 вер, 2021 16:57
И тут дебилы киловатты с мегаваттами путают, кто их на работу берёт?
wild2006
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Додано: П'ят 10 вер, 2021 18:13
Газпром закачивает не в европейские хранилища, а в свои хранилища находящиеся в на территории Европы.
https://www.gazprom.ru/f/1/press/infogr ... -25-ru.jpg
yegres
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Додано: П'ят 10 вер, 2021 18:18
"Уж мы то на Украине точно это знаем." А казачок-то засланный )
Это вы там на России все это знаете.
vadim_shuplyak
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Додано: Суб 11 вер, 2021 06:18
EUR57,79 за кВт-год
Я розумію, що ціна зросла, але не настільки ж. Думайте, як щось пишете. І, як вже писали, віднімати години від кіловатів це негарно, кіловати образяться.
0mage0
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Додано: Суб 11 вер, 2021 11:50
vadim_shuplyak написав:
"Уж мы то на Украине точно это знаем." А казачок-то засланный )
Это вы там на России все это знаете.
Агов
Есть языковые нормы официальные, а есть литературные. Литературная норма как раз "на". "Заповит" в школе учил? Помнишь какой там предлог употребляется?
summacut
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