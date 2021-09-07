Незважаючи на пандемію, ІТ-індустрія в Україні активно розвивається. За рахунок експорту цифрових послуг країна щорічно отримує близько 4 млрд доларів, і цей показник стабільно зростає.
Дивися повний текст ТОП-12 ІТ-компаній України (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 вер, 2021 00:31
ТОП-12 ІТ-компаній України (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ТОП-12 ІТ-компаній України (інфографіка).
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|