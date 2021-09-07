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ТОП-12 ІТ-компаній
України (інфографіка)

ТОП-12 ІТ-компаній України (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 00:31

ТОП-12 ІТ-компаній України (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на пандемію, ІТ-індустрія в Україні активно розвивається. За рахунок експорту цифрових послуг країна щорічно отримує близько 4 млрд доларів, і цей показник стабільно зростає.

Дивися повний текст ТОП-12 ІТ-компаній України (інфографіка).
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