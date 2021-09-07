RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Стало відомо, скільки
зарплати отримав голова НБУ...

Стало відомо, скільки зарплати отримав голова НБУ...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 06:44

Стало відомо, скільки зарплати отримав голова НБУ...

Пропонуємо до обговорення:
Зокрема, 31 серпня Шевченко отримав 466 838 гривень зарплати.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки зарплати отримав голова НБУ Шевченко в серпні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95332
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 22 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, скільки українці заборгували за комуналку
R2 » Суб 11 вер, 2021 10:25
3 328
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 вер, 2021 11:06
Прораб
Голова регуляторної служби не зміг підтвердити володіння...
R2 » Вів 07 вер, 2021 17:11
4 261
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 вер, 2021 09:21
_hunter
За які зарплати готові працювати українці: огляд ринку праці
R2 » Чет 09 вер, 2021 08:13
2 213
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 вер, 2021 14:02
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97584)
12.09.2021 08:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.