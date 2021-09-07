Зокрема, 31 серпня Шевченко отримав 466 838 гривень зарплати.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки зарплати отримав голова НБУ Шевченко в серпні.
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Додано: Нед 12 вер, 2021 06:44
Стало відомо, скільки зарплати отримав голова НБУ...
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Дивися повний текст Стало відомо, скільки зарплати отримав голова НБУ Шевченко в серпні.
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