Строительство электростанций на биомассе

Украина обладает огромным потенциалом в виде такого альтернативного источника энергии, как биомасса. Это продукты, отходы и остатки лесного и сельского хозяйства (пеллеты, щепа, опилки, лузга подсолнечника и соломы и пр.), рыбного хозяйства и технологически связанных с ними отраслей промышленности, а также составляющая промышленных или бытовых отходов, которая способна к биологическому разложению.
Услуги по реализации проекта
Перечень основных услуг/работ, предоставляемых в рамках реализации бизнес-проектов сооружения электростанций на биомассе :
Оценка количественных и качественных характеристик биомассы, определение мощности электростанции;
Разработка оптимальной концепции реализации проекта (в том числе, разработка бизнес-плана);
Предпроектные работы (аудит существующих документов, сбор исходных данных для проектирования, разработка технико-экономического обоснования схемы выдачи мощности и пр.);
Получение Технических условий присоединения к внешним электрическим сетям;
Проектные работы;
Выбор и поставка основного оборудования;
Строительно-монтажные и пусконаладочные работы;
Ввод объекта в эксплуатацию;
Получение Лицензии на производство электрической энергии;
Получение "зелёного" тарифа;
Заключение всех необходимых договоров для реализации продажи электроэнергии.
Описание проекта
Основная цель проекта – создание бизнеса по продаже электроэнергии в Оптовый рынок электрической энергии Украины по "зеленому" тарифу.
5 причин для реализации проекта сооружения электростанции на биомассе
5 причин для реализации проекта сооружения электростанции на биомассе
Виды биомассы
Действие "зеленого" тарифа распространяется на те виды биомассы, которые способны к биологическому распаду.
Например:
зерновые культурыЗерновые культуры:
солома пшеницы, ячменя и др. (пеллеты, гранулы тюки);
лузга подсолнечника, гречихи, ячменя и др. (пеллеты, брикеты);
стебли кукурузы, подсолнечника и др.
древесинаДревесина:
пеллеты, брикеты;
ветки, обрезки, верхушки деревьев;
другие отходы и продукты деревообработки и лесозаготовки.
Основные условия реализации проектов:
определение источника сырья (топлива для станции);
близкое расположение к внешним электрическим сетям;
определение условий сбора и доставки топлива на электростанцию;
определение условий хранения запасов топлива для электростанции (при необходимости).
Технология производства энергии
Основные блоки технологической схемы производства энергии из биомассы:
источник сырья;
система подготовки биомассы;
система транспортировки биомассы;
генерирующий блок / когенератор;
трансформаторная подстанция.
технологическая схема производства энергии из биомассы
основные этапы реализации проекта
"Зелёные" тарифы для электростанций на биомассе
"Зелёный" тариф на электроэнергию определяется с помощью коэффициента, установленного для электростанций на биогазе, введенных в эксплуатацию в определенный период, со сроком действия до 2030 года.
"Зеленые" тарифы для ЭС на биомассе
Условия работы на Оптовом рынке электрической энергии (ОРЭ)
Осуществление производства и продажи электрической энергии из энергии биомассы подлежит лицензированию в обязательном порядке. Лицензия на производство электрической энергии, а также "зелёный" тариф для каждой конкретной станции утверждается Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Проведение расчётов за выработанную электрическую энергию
Расчеты за произведенную электроэнергию осуществляются ОРЭ ежедневно, в первую очередь среди прочих с теми производителями, которые используют альтернативные источники энергии, без ограничений как по мощности электростанций, так и по объемам произведённой электроэнергии.
Если Вы хотите оценить стоимость сооружения электростанции на биомассе, пожалуйста заполните опросный лист.
ООО"САРМАТИЯ ГРУПП"
Viber / WhatsApp +380 50 145 20 20