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электростанций на биомассе Строительство электростанций на биомассе + Додати

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Додано: Нед 12 вер, 2021 16:38 Строительство электростанций на биомассе Украина обладает огромным потенциалом в виде такого альтернативного источника энергии, как биомасса. Это продукты, отходы и остатки лесного и сельского хозяйства (пеллеты, щепа, опилки, лузга подсолнечника и соломы и пр.), рыбного хозяйства и технологически связанных с ними отраслей промышленности, а также составляющая промышленных или бытовых отходов, которая способна к биологическому разложению.



Услуги по реализации проекта

Перечень основных услуг/работ, предоставляемых в рамках реализации бизнес-проектов сооружения электростанций на биомассе :



Оценка количественных и качественных характеристик биомассы, определение мощности электростанции;

Разработка оптимальной концепции реализации проекта (в том числе, разработка бизнес-плана);

Предпроектные работы (аудит существующих документов, сбор исходных данных для проектирования, разработка технико-экономического обоснования схемы выдачи мощности и пр.);

Получение Технических условий присоединения к внешним электрическим сетям;

Проектные работы;

Выбор и поставка основного оборудования;

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы;

Ввод объекта в эксплуатацию;

Получение Лицензии на производство электрической энергии;

Получение "зелёного" тарифа;

Заключение всех необходимых договоров для реализации продажи электроэнергии.

Описание проекта

Основная цель проекта – создание бизнеса по продаже электроэнергии в Оптовый рынок электрической энергии Украины по "зеленому" тарифу.



5 причин для реализации проекта сооружения электростанции на биомассе



5 причин для реализации проекта сооружения электростанции на биомассе







Виды биомассы

Действие "зеленого" тарифа распространяется на те виды биомассы, которые способны к биологическому распаду.

Например:



зерновые культурыЗерновые культуры:



солома пшеницы, ячменя и др. (пеллеты, гранулы тюки);

лузга подсолнечника, гречихи, ячменя и др. (пеллеты, брикеты);

стебли кукурузы, подсолнечника и др.

















древесинаДревесина:



пеллеты, брикеты;

ветки, обрезки, верхушки деревьев;

другие отходы и продукты деревообработки и лесозаготовки.

















Основные условия реализации проектов:



определение источника сырья (топлива для станции);

близкое расположение к внешним электрическим сетям;

определение условий сбора и доставки топлива на электростанцию;

определение условий хранения запасов топлива для электростанции (при необходимости).

Технология производства энергии

Основные блоки технологической схемы производства энергии из биомассы:



источник сырья;

система подготовки биомассы;

система транспортировки биомассы;

генерирующий блок / когенератор;

трансформаторная подстанция.

технологическая схема производства энергии из биомассы







основные этапы реализации проекта







"Зелёные" тарифы для электростанций на биомассе

"Зелёный" тариф на электроэнергию определяется с помощью коэффициента, установленного для электростанций на биогазе, введенных в эксплуатацию в определенный период, со сроком действия до 2030 года.



"Зеленые" тарифы для ЭС на биомассе



Условия работы на Оптовом рынке электрической энергии (ОРЭ)

Осуществление производства и продажи электрической энергии из энергии биомассы подлежит лицензированию в обязательном порядке. Лицензия на производство электрической энергии, а также "зелёный" тариф для каждой конкретной станции утверждается Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).



Проведение расчётов за выработанную электрическую энергию

Расчеты за произведенную электроэнергию осуществляются ОРЭ ежедневно, в первую очередь среди прочих с теми производителями, которые используют альтернативные источники энергии, без ограничений как по мощности электростанций, так и по объемам произведённой электроэнергии.



Если Вы хотите оценить стоимость сооружения электростанции на биомассе, пожалуйста заполните опросный лист.









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