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9 типів співробітників, яких
позбуваються роботодавці

9 типів співробітників, яких позбуваються роботодавці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 23:49

9 типів співробітників, яких позбуваються роботодавці

Пропонуємо до обговорення:
Хороші співробітники сприяють розвитку компанії, вони переживають за неї, прагнуть кращих результатів.

Дивися повний текст 9 типів співробітників, яких позбуваються роботодавці.
R2
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