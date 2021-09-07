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Зеленський: «Ми почали будувати
дороги, як США в 1930-х,...

Зеленський: «Ми почали будувати дороги, як США в 1930-х,...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 09:09

Зеленський: «Ми почали будувати дороги, як США в 1930-х,...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд запустив «Велике будівництво» та почав будувати дороги, «щоб не впадати в депресію».

Дивися повний текст Зеленський: «Ми почали будувати дороги, як США в 1930-х, щоб не впадати в депресію».
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 09:10

Как бьі помягче сказать? Во-первьіх, кризис США 1930х єто классический кризис перепроизводства єкономически и промьішленно развитой страньі с наличием огромньіх финансовьіх, сьірьевьіх и трудовьіх ресурсов. Одного золота с Аляски тогда еще бьіли тонньі в Форт Ноксе. Нужен бьіл механизм перезапуска єкономики. Ничего из єтого в Украине нет и близко. Дороги нужньі , но для воюющей страньі, у которой нет патронного завода, программа 'великекрадівництво' - єто нечто запредельное по масштабу лицемрия и воровства.
bthcement
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 09:47

Re: Зеленський: «Ми почали будувати дороги, як США в 1930-х,

Який сором за Зеленського. Не вмієш сам - візьми толкових людей, а не своїх друзів з кварталу.
Sergius
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 10:38

Яка гордість, будують і молодці!
Ще б швидше велику кільцеву навколо Києва побудували і пустили фури в об'їзд.
Ну і метро потрібно розбудовувати.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 13:10

Новый курс Рузвельта: строим дороги, используя отечественную технику, кредиты в отечественных банках под низкие проценты.

Строительство Зе: техника импортная, кредиты в иностранной валюте под высокие проценты. Компании-строители выводят прибыть в оффшоры
vodichka_matic
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 14:59

  bthcement написав:Как бьі помягче сказать? Во-первьіх, кризис США 1930х єто классический кризис перепроизводства єкономически и промьішленно развитой страньі с наличием огромньіх финансовьіх, сьірьевьіх и трудовьіх ресурсов. Одного золота с Аляски тогда еще бьіли тонньі в Форт Ноксе. Нужен бьіл механизм перезапуска єкономики. Ничего из єтого в Украине нет и близко. Дороги нужньі , но для воюющей страньі, у которой нет патронного завода, программа 'великекрадівництво' - єто нечто запредельное по масштабу лицемрия и воровства.

Як ковбасить порохоботів, навіть новий нік під тему зареєстрували :D
Великекрадівництво це те, що робиться з дорогами в Києві, чомусь ви на то не звертаєте уваги, а по програмі президента будують швидко та якісно, всюди де я їздив дороги супер.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 15:42

Re: Зеленський: «Ми почали будувати дороги, як США в 1930-х,

Що якісь гроші розкрадаються - в цьому сумнівів немає ...
Але - дороги таки будуються , причому масово і практично скрізь . Деякі просто шикарні , хоч і вузькуваті . Узбіччя - в деяких місцях - реально додаткова смуга для "повзунів" різного типу ...
В свій час Гройсман це почав - але дуже локально і короткочасно .
Якщо будуть будувати і наступні пару років - то буде зовсім інша картинка з нашими дорогами - ніж дотепер ...
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