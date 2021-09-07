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Зеленський: «Ми почали будувати дороги, як США в 1930-х,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 22:55
Darkin написав:unicdima
А для вас любой разумный человек, который не фанатеет от Зе, автоматически "порохобот"?
"по программе президента" часть объектов была запланирована (и профинансирована) еще в начале 2019 года, а из тех, что сейчас "будують швидко та якісно" уже часть разваливается. при этом стоимость строительства взлетела очень заметно.
От таких порохоботизмом разит за версту.
Не надо мне сказки рассказывать, я видел как строят и ездил по многим дорогам, сравнивая с киевской халтурой это небо и земля. Бориспольскую 20км сделали за два месяца, в Киеве Окружную в 3,5км полтора года собираются делать.
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unicdima
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