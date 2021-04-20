На думку головних банкірів, BTC може озолотити інвесторів, але ризикує "лопнути" в будь-який момент, адже не підтримується державою.
Дивися повний текст Европейские центробанки предсказали крах криптовалют.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 09:23
Европейские центробанки предсказали крах криптовалют
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Дивися повний текст Европейские центробанки предсказали крах криптовалют.
Додано: Пон 13 вер, 2021 09:23
Только продолжение майнинга записей в каждом из бесчисленных реестров мешает хомячкам понять, что они жертвы. Психология пирамиды: все знают, что она обвалится, но пытаются успеть поиграть.
Что делать с этим обилием реестров, когда майнинг прекратится?
Додано: Пон 13 вер, 2021 16:01
Пускай глава банка Швеции лучше расскажет про шведский ипотечный пузырь с квартирами по 400к евро, которые никто не хочет покупать.
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