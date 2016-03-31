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Авто в Україні
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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:44
Уже почти суббота
Не худшая тема для выходного дня, есть шанс не разругаться
kwon написав:
Мда... Знатоки автопрома тут еще те собрались... все в молоко. Добавлю интриги - цена до 30 куе
Я в Ауте от таких обвинений
Интрига заключается в том, что 7 мест в 30 помещается только 21 года или по нереально хорошему курсу, которого трудно дождаться?
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 20:46
kwon написав:
Мда... Знатоки автопрома тут еще те собрались... все в молоко. Добавлю интриги - цена до 30 куе
Предположу что это какой-нибудь Ниссан Х-Трейл, переднеприводный.
Если диллера еще пару месяцев помурыжить, то можно давить на скидку за авто прошлого года
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 23:49
Сибарит написав:
Я в Ауте
Ну наконец-то
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Додано: Суб 12 лис, 2022 13:08
Сибарит написав:
Уже почти суббота
Не худшая тема для выходного дня, есть шанс не разругаться
kwon написав:
Мда... Знатоки автопрома тут еще те собрались... все в молоко. Добавлю интриги - цена до 30 куе
Я в Ауте от таких обвинений
Интрига заключается в том, что 7 мест в 30 помещается только 21 года или по нереально хорошему курсу, которого трудно дождаться?
Привет , Сибарит !
Очень Рад , как всегда ,читать ВАС .
Я ЗА ВАС .
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Додано: Пон 14 лис, 2022 15:38
kwon
Аутлендер есть 7ми местный?
И как он поедет со своим 160 сильным мотором полностью запакованный и людьми и клунками?
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