Авто в Україні

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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 21:44

Уже почти суббота :)
Не худшая тема для выходного дня, есть шанс не разругаться :)
  kwon написав:Мда... Знатоки автопрома тут еще те собрались... все в молоко. Добавлю интриги - цена до 30 куе 8)

Я в Ауте от таких обвинений :)
Интрига заключается в том, что 7 мест в 30 помещается только 21 года или по нереально хорошему курсу, которого трудно дождаться? :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 21:46

  kwon написав:Мда... Знатоки автопрома тут еще те собрались... все в молоко. Добавлю интриги - цена до 30 куе 8)


Предположу что это какой-нибудь Ниссан Х-Трейл, переднеприводный.

Если диллера еще пару месяцев помурыжить, то можно давить на скидку за авто прошлого года :D
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 00:49

  Сибарит написав:Я в Ауте

Ну наконец-то
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 14:08

  Сибарит написав:Уже почти суббота :)
Не худшая тема для выходного дня, есть шанс не разругаться :)
  kwon написав:Мда... Знатоки автопрома тут еще те собрались... все в молоко. Добавлю интриги - цена до 30 куе 8)

Я в Ауте от таких обвинений :)
Интрига заключается в том, что 7 мест в 30 помещается только 21 года или по нереально хорошему курсу, которого трудно дождаться? :)


Привет , Сибарит !
Очень Рад , как всегда ,читать ВАС .

Я ЗА ВАС .
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 16:38

kwon
Аутлендер есть 7ми местный?
И как он поедет со своим 160 сильным мотором полностью запакованный и людьми и клунками?
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Найпопулярніші нові автомобілі, які українці купували у 2022 році
Ірина_
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