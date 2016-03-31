Авто в Україні
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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: П'ят 11 лис, 2022 21:44
Уже почти суббота
Не худшая тема для выходного дня, есть шанс не разругаться
kwon написав:
Мда... Знатоки автопрома тут еще те собрались... все в молоко. Добавлю интриги - цена до 30 куе
Я в Ауте от таких обвинений
Интрига заключается в том, что 7 мест в 30 помещается только 21 года или по нереально хорошему курсу, которого трудно дождаться?
Сибарит
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 21:46
kwon написав:
Мда... Знатоки автопрома тут еще те собрались... все в молоко. Добавлю интриги - цена до 30 куе
Предположу что это какой-нибудь Ниссан Х-Трейл, переднеприводный.
Если диллера еще пару месяцев помурыжить, то можно давить на скидку за авто прошлого года
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Додано: Суб 12 лис, 2022 00:49
Сибарит написав:
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Ну наконец-то
kwon
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Додано: Суб 12 лис, 2022 14:08
Сибарит написав:
Уже почти суббота
Не худшая тема для выходного дня, есть шанс не разругаться
kwon написав:
Мда... Знатоки автопрома тут еще те собрались... все в молоко. Добавлю интриги - цена до 30 куе
Я в Ауте от таких обвинений
Интрига заключается в том, что 7 мест в 30 помещается только 21 года или по нереально хорошему курсу, которого трудно дождаться?
Привет , Сибарит !
Очень Рад , как всегда ,читать ВАС .
Я ЗА ВАС .
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Додано: Пон 14 лис, 2022 16:38
kwon Аутлендер есть 7ми местный? И как он поедет со своим 160 сильным мотором полностью запакованный и людьми и клунками?
барабашов
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Додано: Вів 18 лип, 2023 11:54
Ірина_
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Додано: Чет 18 січ, 2024 11:20
Frant написав:
Продажі нових автомобілів за 2023 - суттєво меньші, ніж в 2021.
Це просто крихти, для такої кількості населення:
"Renault - 383 од.;
Nissan - 309 од.;
BMW - 253 од.;
Mercedes-Benz - 222 од.;
Mazda - 189 од.;
Suzuki - 180 од.;
Citroen - 178 од."
Інформацію про продаж наводить організація Укравтопром. 2023 року українці зареєстрували близько 61 тис. нових автомобілів. При цьому машин із пробігом виявилося набагато більше – 214,4 тис. екземплярів.
Чи може так у порівнні з 2022?
Самыми востребованными марками авто в 2023 году были:
Toyota – 10 197 регистраций (+47%);
Renault – 5790 регистраций (+46%);
Volkswagen – 5627 регистраций (+147%);
Skoda – 4938 регистраций (+75%);
BMW – 4128 регистраций (+139%);
Hyundai – 2945 регистраций (+29%);
Mercedes-Benz- 2543 регистрации (+52%);
Suzuki – 2396 регистраций (+192%);
Mazda – 2252 регистраций (+237%);
Nissan – 1975 регистраций (+75%).
https://news.infocar.ua/v_ukrayini_pidbyly_pidsumky_prodazhiv_novykh_avtomobiliv_u_2023_rotsi_165280.html
Slon_Nosov
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Додано: Чет 18 січ, 2024 12:04
Slon_Nosov Треба порівнювати 2023 з 2021, а не з 2022.
Востаннє редагувалось
Frant
в Чет 18 січ, 2024 13:43, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Додано: Чет 18 січ, 2024 12:24
Frant написав: Slon_Nosov
Треба порівнювати 2023 з 2023, а не з 2022.
Якщо цікаво, то
минулий рік став рекордним з продажу лексусів за весь час
в Україні. На ровери велика черга, преміальний сегмент продається добре.
Робить висновки...
Slon_Nosov
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Додано: Чет 18 січ, 2024 14:08
Slon_Nosov написав: Frant написав: Slon_Nosov
Треба порівнювати 2023 з 2023, а не з 2022.
Якщо цікаво, то
минулий рік став рекордним з продажу лексусів за весь час
в Україні. На ровери велика черга, преміальний сегмент продається добре.
Робить висновки...
іншими словами краще, щоб війна довше тривала, бо люди багатіють?
Raymond
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