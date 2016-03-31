RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Автомобілі в Україні та світі
/
Авто в Україні

Авто в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
  #<12345>
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 21:44

Уже почти суббота :)
Не худшая тема для выходного дня, есть шанс не разругаться :)
  kwon написав:Мда... Знатоки автопрома тут еще те собрались... все в молоко. Добавлю интриги - цена до 30 куе 8)

Я в Ауте от таких обвинений :)
Интрига заключается в том, что 7 мест в 30 помещается только 21 года или по нереально хорошему курсу, которого трудно дождаться? :)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7332
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6313 раз.
Подякували: 20869 раз.
 
Профіль
124
71
33
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 21:46

  kwon написав:Мда... Знатоки автопрома тут еще те собрались... все в молоко. Добавлю интриги - цена до 30 куе 8)


Предположу что это какой-нибудь Ниссан Х-Трейл, переднеприводный.

Если диллера еще пару месяцев помурыжить, то можно давить на скидку за авто прошлого года :D
77st
 
Повідомлень: 28
З нами з: 09.12.16
Подякував: 57 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 00:49

  Сибарит написав:Я в Ауте

Ну наконец-то
kwon
 
Повідомлень: 1880
З нами з: 20.03.13
Подякував: 81 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 14:08

  Сибарит написав:Уже почти суббота :)
Не худшая тема для выходного дня, есть шанс не разругаться :)
  kwon написав:Мда... Знатоки автопрома тут еще те собрались... все в молоко. Добавлю интриги - цена до 30 куе 8)

Я в Ауте от таких обвинений :)
Интрига заключается в том, что 7 мест в 30 помещается только 21 года или по нереально хорошему курсу, которого трудно дождаться? :)


Привет , Сибарит !
Очень Рад , как всегда ,читать ВАС .

Я ЗА ВАС .
холява
2
 
Повідомлень: 4079
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4100 раз.
Подякували: 4457 раз.
 
Профіль
4
20
1
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 16:38

kwon
Аутлендер есть 7ми местный?
И как он поедет со своим 160 сильным мотором полностью запакованный и людьми и клунками?
барабашов
 
Заблокований
Повідомлень: 3830
З нами з: 16.06.15
Подякував: 266 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 11:54

Найпопулярніші нові автомобілі, які українці купували у 2022 році
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3851
З нами з: 14.09.13
Подякував: 957 раз.
Подякували: 1948 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 11:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Продажі нових автомобілів за 2023 - суттєво меньші, ніж в 2021.
Це просто крихти, для такої кількості населення:

"Renault - 383 од.;
Nissan - 309 од.;
BMW - 253 од.;
Mercedes-Benz - 222 од.;
Mazda - 189 од.;
Suzuki - 180 од.;
Citroen - 178 од."

Інформацію про продаж наводить організація Укравтопром. 2023 року українці зареєстрували близько 61 тис. нових автомобілів. При цьому машин із пробігом виявилося набагато більше – 214,4 тис. екземплярів.


Чи може так у порівнні з 2022?

Самыми востребованными марками авто в 2023 году были:

Toyota – 10 197 регистраций (+47%);
Renault – 5790 регистраций (+46%);
Volkswagen – 5627 регистраций (+147%);
Skoda – 4938 регистраций (+75%);
BMW – 4128 регистраций (+139%);
Hyundai – 2945 регистраций (+29%);
Mercedes-Benz- 2543 регистрации (+52%);
Suzuki – 2396 регистраций (+192%);
Mazda – 2252 регистраций (+237%);
Nissan – 1975 регистраций (+75%).

https://news.infocar.ua/v_ukrayini_pidbyly_pidsumky_prodazhiv_novykh_avtomobiliv_u_2023_rotsi_165280.html
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2415
З нами з: 13.07.09
Подякував: 1028 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 12:04

Slon_Nosov
Треба порівнювати 2023 з 2021, а не з 2022.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 18 січ, 2024 13:43, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23644
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2513 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 12:24

  Frant написав:Slon_Nosov
Треба порівнювати 2023 з 2023, а не з 2022.


Якщо цікаво, то минулий рік став рекордним з продажу лексусів за весь час в Україні. На ровери велика черга, преміальний сегмент продається добре.
Робить висновки...
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2415
З нами з: 13.07.09
Подякував: 1028 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 14:08

  Slon_Nosov написав:
  Frant написав:Slon_Nosov
Треба порівнювати 2023 з 2023, а не з 2022.


Якщо цікаво, то минулий рік став рекордним з продажу лексусів за весь час в Україні. На ровери велика черга, преміальний сегмент продається добре.
Робить висновки...



іншими словами краще, щоб війна довше тривала, бо люди багатіють? :roll:
Raymond
 
Повідомлень: 1346
З нами з: 16.12.08
Подякував: 219 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
  #<12345>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Авто
struk_andco » Вів 29 сер, 2023 17:50
2 6202
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 сер, 2023 12:38
Примат
Рынок новых легковых авто 1, 2
Волк » Чет 02 кві, 2020 16:01
12 50418
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 гру, 2021 20:02
nau762
Угнали авто. Где и как найти? Кто угоняет?
ТупУм » Чет 31 бер, 2016 16:50
1 23790
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 сер, 2020 10:52
boroditaafrodita7

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4831)
18.01.2024 14:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.