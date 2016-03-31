Авто в Україні

Всі будуть їздити на Лексусах?
Проїзд в метро буде дорожчати.
І не тільки в метро.
"Через зростання цін на електроенергію обґрунтований тариф на проїзд у київському метро вже перевищив 30 грн."
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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: Чет 18 січ, 2024 14:14
Всі будуть їздити на Лексусах?
Проїзд в метро буде дорожчати.
І не тільки в метро.
"Через зростання цін на електроенергію обґрунтований тариф на проїзд у київському метро вже перевищив 30 грн."
Додано: Чет 18 січ, 2024 14:15
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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