Авто в Україні

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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 14:14

Всі будуть їздити на Лексусах?
Проїзд в метро буде дорожчати.
І не тільки в метро.
"Через зростання цін на електроенергію обґрунтований тариф на проїзд у київському метро вже перевищив 30 грн."
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 14:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Raymond написав:іншими словами краще, щоб війна довше тривала, бо люди багатіють?

Для 5% обраних, які багатіють - так.
Дюрі-бачі
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