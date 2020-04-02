Авто в Україні

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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 13:14

Всі будуть їздити на Лексусах?
Проїзд в метро буде дорожчати.
І не тільки в метро.
"Через зростання цін на електроенергію обґрунтований тариф на проїзд у київському метро вже перевищив 30 грн."
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 13:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Raymond написав:іншими словами краще, щоб війна довше тривала, бо люди багатіють?

Для 5% обраних, які багатіють - так.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 18:07

  Slon_Nosov написав:
  Frant написав:Slon_Nosov
Треба порівнювати 2023 з 2023, а не з 2022.


Якщо цікаво, то минулий рік став рекордним з продажу лексусів за весь час в Україні. На ровери велика черга, преміальний сегмент продається добре.
Робить висновки...

Почитай куди ці лексуси пішли як і бмв
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 14:47

Шановні форумчани!
Пропонуємо тему до обговорення:
Українських водіїв хочуть зобов’язати змінювати шини з літніх на зимові
Ірина_
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