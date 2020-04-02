Авто в Україні

Wirująświatła Фізику не обдуриш Одне діло витрачати енергію на тертя в підшипниках кочення.... Зовсім друге тертя на крилах , щоб підтримувати політ....
Тому Для хайпу - красиво і правильно Для практичного використання - фігня повна А про зменшення корків - то взагалі треш Якщо вертолітна конструкція - то діаметр гвинта, якщо літакова- то розмах крил, якщо дерижабельна то обєм кулі... - всі ці речі в рази більші ніж сьогоднішні розміри Тому є авто 2*4м і є корки А стане авто 10м в діаметрі - і корки зникнуть.. синку це фантастика...
budivelnik Фізику вчити - це не про EQ в «занимательная психология для чайников» прочитати. Тут як бази шкільної нема (струйка тока, закон Бернуллі) , то спробуйте нубу пояснити аеродинаміку крила чи лопаті гвинта.
Hotab написав:Wirująświatła Літав би і на такому. Це на порядок прикольніше ніж моніторити «300 т генералів свр» . Але таким керувати дуже непросто. І дуже небезпечно. Цікаво, ентузіаст ще живий?
"літав би ... ", "купив житло на КРЖН би ...", "мав жінку би ...", "захищав Україну би ... " тільки щось постійно заважає
Нічого не заважає. З чого ти взяв що там не виконана більшість, якщо не все? Не виконане лише резервне електроживлення на 5-10 кВт. Але на шляху. Я просто не мрію про 15 річну острівянку, тому у мене нема фрустрації на цю тему. А в тебе як з цим? Малиш «рос не по годам, страдал по утрам», але крім натружених долонь в 52 роки йому нічого не показали? Нічого, ще ж є «довгий горизонт» Колись буде і острівʼянка , і кавалірки здадуться по «8..10, а може і 12 тис» , і ОВГЗ в плюс вийдуть.
О, муха, хотів спитати.. а ти живеш з віталіком, чи тільки інколи зустрічаєтесь? Бо от ти відписав, а ангелочок зразу рефлекснув. З одного ліжка пишете? Чи обідаєте круасанами саме разом?