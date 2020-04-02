Авто в Україні

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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 09:30

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 09:57

Wirująświatła
Фізику не обдуриш
Одне діло витрачати енергію на тертя в підшипниках кочення....
Зовсім друге тертя на крилах , щоб підтримувати політ....

Тому
Для хайпу - красиво і правильно
Для практичного використання - фігня повна
А про зменшення корків - то взагалі треш
Якщо вертолітна конструкція - то діаметр гвинта,
якщо літакова- то розмах крил,
якщо дерижабельна то обєм кулі... - всі ці речі в рази більші ніж сьогоднішні розміри
Тому є авто 2*4м і є корки
А стане авто 10м в діаметрі - і корки зникнуть..
синку це фантастика... :D
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 10:27

budivelnik
Фізику вчити - це не про EQ в «занимательная психология для чайников» прочитати.
Тут як бази шкільної нема (струйка тока, закон Бернуллі) , то спробуйте нубу пояснити аеродинаміку крила чи лопаті гвинта.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 10:33

  budivelnik написав:Фізику не обдуриш
физику нет, а физичку можно
хотаб на таком летает и ничё, доволен
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 11:16

Wirująświatła
Літав би і на такому. Це на порядок прикольніше ніж моніторити «300 т генералів свр» . Але таким керувати дуже непросто. І дуже небезпечно. Цікаво, ентузіаст ще живий?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 11:46

  Hotab написав:Wirująświatła
Літав би і на такому. Це на порядок прикольніше ніж моніторити «300 т генералів свр» . Але таким керувати дуже непросто. І дуже небезпечно. Цікаво, ентузіаст ще живий?

"літав би ... ", "купив житло на КРЖН би ...", "мав жінку би ...", "захищав Україну би ... " тільки щось постійно заважає
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 11:48

  flyman написав:
  Hotab написав:Wirująświatła
Літав би і на такому. Це на порядок прикольніше ніж моніторити «300 т генералів свр» . Але таким керувати дуже непросто. І дуже небезпечно. Цікаво, ентузіаст ще живий?

ага, "літав би ... ", "купив житло на КРЖН би ...", "мав жінку би ...", "захищав Україну би ... " тільки щось постійно заважає

когда ребенок много мечтает это предиктор высокого интеллекта в зрелом возрасте. Но некоторые дети так и остаются мечтателями до пенсии.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 12:12

  flyman написав:
  Hotab написав:Wirująświatła
Літав би і на такому. Це на порядок прикольніше ніж моніторити «300 т генералів свр» . Але таким керувати дуже непросто. І дуже небезпечно. Цікаво, ентузіаст ще живий?

"літав би ... ", "купив житло на КРЖН би ...", "мав жінку би ...", "захищав Україну би ... " тільки щось постійно заважає

Нічого не заважає.
З чого ти взяв що там не виконана більшість, якщо не все? :D
Не виконане лише резервне електроживлення на 5-10 кВт. Але на шляху.
Я просто не мрію про 15 річну острівянку, тому у мене нема фрустрації на цю тему. :mrgreen:
А в тебе як з цим?
Малиш «рос не по годам, страдал по утрам», але крім натружених долонь в 52 роки йому нічого не показали? :lol:
Нічого, ще ж є «довгий горизонт» :lol:
Колись буде і острівʼянка , і кавалірки здадуться по «8..10, а може і 12 тис» , і ОВГЗ в плюс вийдуть. :mrgreen:

О, муха, хотів спитати..
а ти живеш з віталіком, чи тільки інколи зустрічаєтесь?
Бо от ти відписав, а ангелочок зразу рефлекснув. З одного ліжка пишете? Чи обідаєте круасанами саме разом?

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Hotab
 
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