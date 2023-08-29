Авто в Україні

Не был во Франции, но в других странах Европы частенько платишь деньги, и едешь часто совсем не 130, а 80, потому что ремонт, и ещё и с секционной камерой на весь участок.
Розкажіть, про яка саме автобани ви пишете.
Бо я за останні 3 роки декілька разів проїхав маршрутами різними і жодного разу не побачив, де можна було би їхати хоча би 120:
- Герлиц - Дрезден - Хемниц - Нюрнберг - Хейльброн - Карлсрує - Фрайбург - Базель це 885 км. Крім закритих смуг на ремонт, обʼїздів та обмежень швидкості нічого не бачив. Плюс карколомні ціни на пальне на АЗС на трасах. Плюс жлобство - всюди туалети платні.
- Вейдзауз (кордон з Чехією) - кордон з Францією близько 600 км - жодної ділянки де модна їдати хоча б 120.
Так що напишіть наступний раз поїду там, де 150.
Реально цікаво.
Наступний маршрут по багатьох країнах Європи в лютому.
На безкоштовних державних трасах у Франції як правило швидкості дуже різні/ може бути в 30 в місті, і 50 в місті, і 70, і 80 за містом, а може бути приємний виїзд на автобани, де швидкість 110. Це все безкоштовні дороги.
На платних автотрасах завжди швидкість 130.
Я в період з червня по 22 жовтня, коли виїхав тимчасово з Франції, проїхав не одну тисячу кілометрів по Франції - і на Середземне море, і на Атлантичний океан, і в Нормандію, і в Пиринеі.
І не один раз.
Так що знаю, що пишу.
Хоч питання і не до мене, але.
1. Паливо на автобанах дорожче, ніж трішки з`їхать в Іспанії, Італії, Франції, Австрії. Скоріш за все в інших країнах теж. Але схоже у Франції пан по автобанах не їзде, бо дорого. У Франції я заправлявся біля гіпермаркету E.Leclerc, з`їхавши буквально кілометр з автобану, різниця з автобаном була 40 центів. Теж саме в Італії в районі Livorno, Іспанія десь біля Валенсії та Alicante.
Карлсрує - Фрайбург - Базель, кінцева Lörrach, потім в зворотньому напрямку.
Карлсрує - Фрайбург- всюди можна їхать на всі гроші. Мене на швидкості друга полоса 160 пару разів ззаду моргали якісь M5 та Порше з Ферарями. Йшли вони за 180 точно.
Після Фрайбург є зона декілька км з обмеженням 120, написано Kurort.
Заправка була у Binzen, трішки з`їхав з автобану, Shell, V-Power Diesel 1.87, на трасі він жеш був по 2.10. Туалет безкоштовний, ключ питать на касі, видають баклашку з під-мастила Shell з прив`язаним ключем, я зназу не зрозумів для чого мені ця літрова баклажка. Чоловічий туалет- синя баклажка, жіночий- червона.
Зворотній напрямок, десь перед Фрайбург корка пару км, схоже було хтось з пілотів всеж таки приїхав у опу якомусь вроді Цитрамону у другому ряді, вже були 3 евакуатори та швидка. Далі швидко поїхали, але трафік був більший, ніж в зворотньому напрямку.
Попередньо дивлюсь де буду заправлятись, тобто не так їхав і здуру вирішив заправитись, а саме де і за скільки. Це приблизно, пару заправок так. Вони є у мене в гугл мапах. По кожній країні є сайти з моніторингом цін.
Работа еCVT Тойота.
