Авто в Україні

M-Audio написав:budivelnik написав:Я зараз володію ДВОМА електромобілями збанкрутувавших компаній Айвейс У6 і Фіскер Океан ОНЕ
1 Айвейс був куплений за 18000 ( ціна на Європі була 50000), з пробігом 5000км (зараз 35000км)
Фіскер був куплений за 15000 (ціна при старті продаж в США була 70000, після банкрутства компанії 35000 ) з пробігом 37000км, зараз 45000км
2 В айвейс вкладено в різного роду ремонти і так далі 1000 доларів
В фіскер 2000 доларів..
Станом на зараз автомобілі чудово експлуатуються
3 Цінник на авторіа
айвейс від 25000
фіскер від 20000
Тому страшилки про те що навіть складне авто перетворюєтьсяч в неліквід -це страшилки тих в кого
Тесла має буди дизельною і на механіці...
Брешуть?
