Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Автомобілі в Україні та світі
/
Авто в Україні

Авто в Україні
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 23:13

  M-Audio написав:
  budivelnik написав:
  M-Audio написав:Ото радощів було у володільців.
Я зараз володію ДВОМА електромобілями збанкрутувавших компаній Айвейс У6 і Фіскер Океан ОНЕ
1 Айвейс був куплений за 18000 ( ціна на Європі була 50000), з пробігом 5000км (зараз 35000км)
Фіскер був куплений за 15000 (ціна при старті продаж в США була 70000, після банкрутства компанії 35000 ) з пробігом 37000км, зараз 45000км
2 В айвейс вкладено в різного роду ремонти і так далі 1000 доларів
В фіскер 2000 доларів..
Станом на зараз автомобілі чудово експлуатуються
3 Цінник на авторіа
айвейс від 25000
фіскер від 20000

Тому страшилки про те що навіть складне авто перетворюєтьсяч в неліквід -це страшилки тих в кого
Тесла має буди дизельною і на механіці...


Брешуть?
у меня сосед говорит (с) шо тр'х женщин любит за ночь ,бесплатно :mrgreen: , и ві говорите...
Форум:
