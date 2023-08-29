Авто в Україні

Додано: Сер 07 січ, 2026 15:28

M-Audio написав: budivelnik написав: M-Audio написав: Ото радощів було у володільців. Ото радощів було у володільців. Я зараз володію ДВОМА електромобілями збанкрутувавших компаній Айвейс У6 і Фіскер Океан ОНЕ

1 Айвейс був куплений за 18000 ( ціна на Європі була 50000), з пробігом 5000км (зараз 35000км)

Фіскер був куплений за 15000 (ціна при старті продаж в США була 70000, після банкрутства компанії 35000 ) з пробігом 37000км, зараз 45000км

2 В айвейс вкладено в різного роду ремонти і так далі 1000 доларів

В фіскер 2000 доларів..

Станом на зараз автомобілі чудово експлуатуються

3 Цінник на авторіа

айвейс від 25000

фіскер від 20000



Тому страшилки про те що навіть складне авто перетворюєтьсяч в неліквід -це страшилки тих в кого

Тесла має буди дизельною і на механіці... Я зараз володію ДВОМА електромобілями збанкрутувавших компаній Айвейс У6 і Фіскер Океан ОНЕ1 Айвейс був куплений за 18000 ( ціна на Європі була 50000), з пробігом 5000км (зараз 35000км)Фіскер був куплений за 15000 (ціна при старті продаж в США була 70000, після банкрутства компанії 35000 ) з пробігом 37000км, зараз 45000км2 В айвейс вкладено в різного роду ремонти і так далі 1000 доларівВ фіскер 2000 доларів..Станом на зараз автомобілі чудово експлуатуються3 Цінник на авторіаайвейс від 25000фіскер від 20000Тому страшилки про те що навіть складне авто перетворюєтьсяч в неліквід -це страшилки Брешут?

Брешут?

Розсказати десяток страшилок можу і я....От тільки нюанси1 Практично ЖОДЕН хмарний китайський сервіс НЕ ПРАЦЮЄ в Україні на китайських авто, бо той самий автопілот потребує карт..... а в Китаї гугл забанили , а китайські карти за межами Китаю НІЧОГО не показують... тобто обриси материка вони показують , навіть показують точку де ти, але це просто точка на материку2 Бувають ВИПАДКИ блокування авто на території України , знову ж як правило це всього в двох випадкаха - китайці продали лізінгове авто ... і після того як авто покинуло Китай -перестали платити лізінгб - китайці намахлювали і продали ЗА МЕЖІ авто , модель якого ЗАБОРОНЕНА для продажу за межами Китаю...Найсмішніше що для того щоб уникнути подібних випадків треба просто відрізати встроєну сім карту і не пробувати оновлювати авто3 Для того щоб уникнути потреби в оновленні авто -є море приблуд які на БУДЬ-якій моделі можуть згенерувати андроїд авто або карплей авто (для айфона)Той самий фіскер ,після банкрутства створилось пяток компаній ентузіастів які ЗА ГРОШІ пропонують послуги по оновленню і дистанційному сервісному обслуговуванні (тобто КОМПАНІЇ НЕМА) а ПОСЛУГИ пропонуються.4 Що стосовно фізичних запчастин ( а не програм) то як тільки запчастина потрапляє мені в руки , я практично на протязі 24 годин можу знайти її аналог .... Друге питання ціни, але на своїх авто я деколи беру не прямий аналог (наприклад клапанна кришка для Пежо 3008 коштує 15000-24000 грн і під замовлення) а там вивалюється як правило резиновий клапанок вартістю гривень в 100 , або на крайняк є ціла кришка з китаю за 3000 грн....Томуа - Так проблеми єб - всі вони вирішуються за ту чи іншу суму грошейв - все що можна вирішити за гроші-проблемою не є , хоча виникає проблема ДЕ ВЗЯТИ ці гроші.