Авто в Україні

Гендиректор Ford розібрав Tesla та китайський електромобіль і був вражений тим, що побачив

Наприкінці 2025 року Фарлі розібрав Tesla Model 3 і китайський електромобіль до останнього гвинтика, намагаючись порівняти їх і зрозуміти, як вони влаштовані. За його словами, те, що він виявив, змусило його переглянути всю стратегію Ford щодо електромобілів.



"Коли ми розібрали перший Tesla Model 3, те, що ми виявили, було шокуючим", - сказав Фарлі в подкасті Office Hours: Business Edition.



Гендиректор Ford після розбирання Tesla Model 3 помітив, що у цього електромобіля було більш ніж на кілометр менше електропроводки, ніж у Ford Mustang Mach-E. Через це електрокросовер Ford набагато важчий, ніж багато конкурентів.



Фарлі пояснив, що через додаткову вагу Ford Mustang Mach-E потребує більшої і дорожчої акумуляторної батареї.



Пізніше гендиректор Ford вивчив китайський електромобіль. Він заявив, що цей автомобіль виявився набагато досконалішим, ніж він припускав.



Фарлі звернув увагу на те, що електромобілі Ford мають більш складну конструкцію і набагато більше електропроводки, ніж у конкурентів. Він додав, що після цього він вирішив переглянути підхід бренду до електромобілів і створити підрозділ Model E.



