|
|
|
Авто в Україні
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: Вів 03 бер, 2026 16:11
Xenon написав:
тем временем на заправка Украины началась паника...
95й уже по 72 и растет дальше
дизель 70 и тоже растет
Від того що постійно алярм кричиш - ти отримуєш задоволення чи є ще якісь плюшки?
Для інших
В ціні бензину - ціна нафти менша 50%.....
Тобто якщо було 60 доларів-стало 80 доларів
То це максимум +15% в ціні бензину...
Тобто
Те що коштувало 60 - стане коштувати 69... максимум, це при умові що ціна залишиться
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28068
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 3005 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 03 бер, 2026 16:14
budivelnik написав: Xenon написав:
тем временем на заправка Украины началась паника...
95й уже по 72 и растет дальше
дизель 70 и тоже растет
Від того що постійно алярм кричиш - ти отримуєш задоволення чи є ще якісь плюшки?
Для інших
В ціні бензину - ціна нафти менша 50%.....
Тобто якщо було 60 доларів-стало 80 доларів
То це максимум +15% в ціні бензину...
Тобто
Те що коштувало 60 - стане коштувати 69... максимум, це при умові що ціна залишиться
в ціні бензину - ціна його наявності в принципі! (якщо не буде поставок, а зараз майже весь бензин ми отримуємо з Європи) то буде до дупи скільки там нафти в ціні переробки
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 5745
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 03 бер, 2026 16:20
Xenon написав:
тем временем на заправка Украины началась паника...
всегда этот подход удивлял: ну ок, сэкономит человек на одном баке. Ладно - канистрами еще два наберет. А потом что? - не заправляться по новым ценам? 🤔
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11649
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 03 бер, 2026 16:34
Хантер вибірково читає? Написали ж, що
1. Бояться дефіциту , тому набирають
2. Зростання не вічне, хочуть пережити пікову ціну з старими запасами по низьким цінам.
Може вивчив німецьку, а українську забув?
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 18022
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 2583 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
7
4
Додано: Вів 03 бер, 2026 16:40
Xenon написав:
тем временем на заправка Украины началась паника...
95й уже по 72 и растет дальше
дизель 70 и тоже растет
Не заметил паники на заправках сегодня
по 72 разве что на ОККО и пульс
UPG - 66 обычный
Б(Д)РСМ - по 57 обычный и есть в наличии
Это по ситуации на сегодня
PS. я утром заправился по 60 на ultra
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13485
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 548 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Вів 03 бер, 2026 16:48
Hotab написав:
Хантер вибірково читає? Написали ж, що
1. Бояться дефіциту , тому набирають
2. Зростання не вічне, хочуть пережити пікову ціну з старими запасами по низьким цінам.
1. Ещё раз: дефицит после последней канистры - волшебным образом пропадет?
2. Аналогично: ну просидят они месяц на запасах. Потом что?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11649
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 03 бер, 2026 16:53
pesikot написав: Xenon написав:
тем временем на заправка Украины началась паника...
95й уже по 72 и растет дальше
дизель 70 и тоже растет
Не заметил паники на заправках сегодня
по 72 разве что на ОККО и пульс
UPG - 66 обычный
Б(Д)РСМ - по 57 обычный и есть в наличии
Это по ситуации на сегодня
PS. я утром заправился по 60 на ultra
на ОККО та інших може бути дисконт 3-8 грн на літрі, нема куди панікувати, гривня знецінилась на стільки що +-10 грн вже всім пофіг...
приблизно як з долларом на табло в обмінці та по сайту після дзвінка...
Востаннє редагувалось Slon_Nosov
в Вів 03 бер, 2026 16:55, всього редагувалось 1 раз.
-
Slon_Nosov
-
-
- Повідомлень: 2637
- З нами з: 13.07.09
- Подякував: 1086 раз.
- Подякували: 718 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 03 бер, 2026 16:54
дефицит после последней канистры - волшебным образом пропадет?
Нові логістичні ланцюжки вимагають час. Місяць-другий, як було весною 22.
Багатьом «повний бак +2 каністри» це більше чим на місяць.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 18022
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 2583 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
7
4
Додано: Вів 03 бер, 2026 17:06
Slon_Nosov написав: pesikot написав: Xenon написав:
тем временем на заправка Украины началась паника...
95й уже по 72 и растет дальше
дизель 70 и тоже растет
Не заметил паники на заправках сегодня
по 72 разве что на ОККО и пульс
UPG - 66 обычный
Б(Д)РСМ - по 57 обычный и есть в наличии
Это по ситуации на сегодня
PS. я утром заправился по 60 на ultra
на ОККО та інших може бути дисконт 3-8 грн на літрі, нема куди панікувати, гривня знецінилась на стільки що +-10 грн вже всім пофіг...
приблизно як з долларом на табло в обмінці та по сайту після дзвінка...
Едине, що на зараз неможливо - це купити в застосунку паливо, типу "в гаманець", а приїхати заправитись пізніше. UPG & OKKO
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13485
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 548 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Вів 03 бер, 2026 17:09
pesikot
На раніше куплене дають заправити? На UPG 100+ л лежить
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 18022
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 2583 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
7
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|6517
|
|
|0
|8761
|
|
|2
|14718
|
|