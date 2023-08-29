Авто в Україні

RSS
  #<1 ... 27282930
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 17:19

  Hotab написав:

дефицит после последней канистры - волшебным образом пропадет?

Місяць-другий, як було весною 22.
Багатьом «повний бак +2 каністри» це більше чим на місяць.

Ну т.е. экономия - где-то на пол-бака/бак? - потужно...
_hunter
 
Повідомлень: 11649
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 17:20

  Hotab написав:pesikot
На раніше куплене дають заправити? На UPG 100+ л лежить

От про раніше куплене не знаю чи дадуть заправити
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13485
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 17:23

  _hunter написав:
  Hotab написав:

дефицит после последней канистры - волшебным образом пропадет?

Місяць-другий, як було весною 22.
Багатьом «повний бак +2 каністри» це більше чим на місяць.

Ну т.е. экономия - где-то на пол-бака/бак? - потужно...

На фінансовому форумі прийнято рахувати прибутки /зекономлене у відсотках від вкладеного або у валюті за період часу.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18022
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2583 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 17:32

  _hunter написав:
  Hotab написав:

дефицит после последней канистры - волшебным образом пропадет?

Місяць-другий, як було весною 22.
Багатьом «повний бак +2 каністри» це більше чим на місяць.

Ну т.е. экономия - где-то на пол-бака/бак? - потужно...

Хантер, як вважаєте коли Іран проявить "жест доброй воли"? )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6294
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 17:34

  pesikot написав:Едине, що на зараз неможливо - це купити в застосунку паливо, типу "в гаманець", а приїхати заправитись пізніше. UPG & OKKO

На ОККО уже разблокировали.
Дошел до последнего шага, но покупать не стал.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9346
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6519 раз.
Подякували: 21743 раз.
 
Профіль
 
136
84
38
2
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 17:39

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:

дефицит после последней канистры - волшебным образом пропадет?

Місяць-другий, як було весною 22.
Багатьом «повний бак +2 каністри» це більше чим на місяць.

Ну т.е. экономия - где-то на пол-бака/бак? - потужно...

На фінансовому форумі прийнято рахувати прибутки /зекономлене у відсотках від вкладеного або у валюті за період часу.

Странно, что человек "На фінансовому форумі" не знает, что такое форварды...

Но аргумент - любая экономия достойна сил на нее потраченных - принял...
_hunter
 
Повідомлень: 11649
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 17:48

  Сибарит написав:
  pesikot написав:Едине, що на зараз неможливо - це купити в застосунку паливо, типу "в гаманець", а приїхати заправитись пізніше. UPG & OKKO

На ОККО уже разблокировали.
Дошел до последнего шага, но покупать не стал.

Как всё быстро меняется
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13485
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 18:03

  pesikot написав:
  Сибарит написав:
  pesikot написав:Едине, що на зараз неможливо - це купити в застосунку паливо, типу "в гаманець", а приїхати заправитись пізніше. UPG & OKKO

На ОККО уже разблокировали.
Дошел до последнего шага, но покупать не стал.

Как всё быстро меняется

UPG все ще не продає.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18022
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2583 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
  #<1 ... 27282930
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

