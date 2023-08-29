|
Авто в Україні
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: Вів 03 бер, 2026 17:19
Hotab написав:
дефицит после последней канистры - волшебным образом пропадет?
Місяць-другий, як було весною 22.
Багатьом «повний бак +2 каністри» це більше чим на місяць.
Ну т.е. экономия - где-то на пол-бака/бак? - потужно...
_hunter
Повідомлень: 11649
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 494 раз.
Профіль
Додано: Вів 03 бер, 2026 17:20
Hotab написав:pesikot
На раніше куплене дають заправити? На UPG 100+ л лежить
От про раніше куплене не знаю чи дадуть заправити
pesikot
Повідомлень: 13485
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 548 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Профіль
Додано: Вів 03 бер, 2026 17:23
_hunter написав: Hotab написав:
дефицит после последней канистры - волшебным образом пропадет?
Місяць-другий, як було весною 22.
Багатьом «повний бак +2 каністри» це більше чим на місяць.
Ну т.е. экономия - где-то на пол-бака/бак? - потужно...
На фінансовому форумі прийнято рахувати прибутки /зекономлене у відсотках від вкладеного або у валюті за період часу.
Hotab
- Форумчанин року
Повідомлень: 18022
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 2583 раз.
Профіль
Додано: Вів 03 бер, 2026 17:32
_hunter написав: Hotab написав:
дефицит после последней канистры - волшебным образом пропадет?
Місяць-другий, як було весною 22.
Багатьом «повний бак +2 каністри» це більше чим на місяць.
Ну т.е. экономия - где-то на пол-бака/бак? - потужно...
Хантер, як вважаєте коли Іран проявить "жест доброй воли"? )
stm
Повідомлень: 6294
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
Профіль
pesikot написав:
Едине, що на зараз неможливо - це купити в застосунку паливо, типу "в гаманець", а приїхати заправитись пізніше. UPG & OKKO
На ОККО уже разблокировали.
Дошел до последнего шага, но покупать не стал.
Сибарит
- Форумчанин року
Повідомлень: 9346
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6519 раз.
- Подякували: 21743 раз.
Профіль
Додано: Вів 03 бер, 2026 17:39
Hotab написав: _hunter написав: Hotab написав:
дефицит после последней канистры - волшебным образом пропадет?
Місяць-другий, як було весною 22.
Багатьом «повний бак +2 каністри» це більше чим на місяць.
Ну т.е. экономия - где-то на пол-бака/бак? - потужно...
На фінансовому форумі прийнято рахувати прибутки /зекономлене у відсотках від вкладеного або у валюті за період часу.
Странно, что человек "На фінансовому форумі" не знает, что такое форварды...
Но аргумент - любая экономия достойна сил на нее потраченных - принял...
_hunter
Повідомлень: 11649
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 494 раз.
Профіль
Додано: Вів 03 бер, 2026 17:48
Сибарит написав: pesikot написав:
Едине, що на зараз неможливо - це купити в застосунку паливо, типу "в гаманець", а приїхати заправитись пізніше. UPG & OKKO
На ОККО уже разблокировали.
Дошел до последнего шага, но покупать не стал.
Как всё быстро меняется
pesikot
Повідомлень: 13485
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 548 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Профіль
Додано: Вів 03 бер, 2026 18:03
pesikot написав: Сибарит написав: pesikot написав:
Едине, що на зараз неможливо - це купити в застосунку паливо, типу "в гаманець", а приїхати заправитись пізніше. UPG & OKKO
На ОККО уже разблокировали.
Дошел до последнего шага, но покупать не стал.
Как всё быстро меняется
UPG все ще не продає.
Hotab
- Форумчанин року
Повідомлень: 18022
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 2583 раз.
Профіль
