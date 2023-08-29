|
|
|
Авто в Україні
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: Вів 03 бер, 2026 19:05
Vadim_
С картой фишка от райфа есть постоянно. И сейчас есть.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9347
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6519 раз.
- Подякували: 21743 раз.
-
-
Профіль
-
-
136
84
38
2
Додано: Вів 03 бер, 2026 19:11
ціни на зараз...
-
Slon_Nosov
-
-
- Повідомлень: 2640
- З нами з: 13.07.09
- Подякував: 1086 раз.
- Подякували: 718 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 03 бер, 2026 19:38
у меня есть приложение , но это карта Райфбанка (надо открыть , положить деньги заранее..) а я заправляюсь за нал и нету тех скидок.
базовый 1 грн.
Востаннє редагувалось Vadim_
в Вів 03 бер, 2026 19:40, всього редагувалось 1 раз.
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4789
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 651 раз.
- Подякували: 533 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 03 бер, 2026 19:45
а без райфа в мене 5 грн, а не вісім, а на кло 3 грн, і на всіх інших також щось є.
і навіщо зараз тягати нал для розрахунків в магазинах, подобаються брудні купюри та залізо на здачу?
-
Slon_Nosov
-
-
- Повідомлень: 2640
- З нами з: 13.07.09
- Подякував: 1086 раз.
- Подякували: 718 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 03 бер, 2026 19:54
ОККО специфический "магазин" , почему только Райф? Мне зарплата приходит на карту другого банка
5 грн. в приложении нету, може у тебя "особые радужные" заслуги
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4789
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 651 раз.
- Подякували: 533 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 03 бер, 2026 20:04
Xenon написав:
❗️Ціни на бензин у Британії зросли на 93% з початку війни в Ірані
Оце новина, ужос, там вже увесь транспорт стоїть? Бо аж на 93% скакнуло паливо.
А зараз дивимость статистику по паливу:
Unleaded
26.02.2026
132.05
03.03.2026
133.8
Diesel
26.02.2026
141.6
03.03.2026
143.8
Відсоток вмієте порахувать?
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3994
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 264 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 03 бер, 2026 20:08
Vadim_
Мне зарплата приходит на карту другого банка
Ти щось чув про перекази з картки на картку, чи ти «практик»?
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 18029
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 2584 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
7
4
Додано: Вів 03 бер, 2026 20:38
Vadim_
ничего не говорила про комиссии за переказ
Так треба ж вміти без комісій. Ти ж у нас практик, що ж ти так..
давай за 100 дол навчу.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 18029
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 2584 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
7
4
Додано: Вів 03 бер, 2026 22:13
Water написав: Xenon написав:
❗️Ціни на бензин у Британії зросли на 93% з початку війни в Ірані
Оце новина, ужос, там вже увесь транспорт стоїть? Бо аж на 93% скакнуло паливо.
А зараз дивимость статистику по паливу:
Unleaded
26.02.2026
132.05
03.03.2026
133.8
Diesel
26.02.2026
141.6
03.03.2026
143.8
Відсоток вмієте порахувать?
CLF відкіт
вітання фінансистам з повним баком і 2ма "зекономленими" каністрами на хаях
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42477
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1632 раз.
- Подякували: 2878 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Вів 03 бер, 2026 22:19
flyman написав: Water написав: Xenon написав:
❗️Ціни на бензин у Британії зросли на 93% з початку війни в Ірані
Оце новина, ужос, там вже увесь транспорт стоїть? Бо аж на 93% скакнуло паливо.
А зараз дивимость статистику по паливу:
Unleaded
26.02.2026
132.05
03.03.2026
133.8
Diesel
26.02.2026
141.6
03.03.2026
143.8
CLF відкіт
вітання фінансистам з повним баком і 2ма "зекономленими" каністрами на хаях
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 03 бер, 2026 22:20, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 18029
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 2584 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
7
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|6534
|
|
|0
|8775
|
|
|2
|14724
|
|