Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 07:35

Re: Авто в Україні

Флайман не заходив? Не казав про «відкіт» з 10 вечора :lol:

Зображення
Hotab
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 10:00

  Hotab написав:Флайман не заходив? Не казав про «відкіт» з 10 вечора :lol:

Зображення

Я извиняюсь, а в Украине бензин из WTI уже продаётся?
anduzenko
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 10:07

  anduzenko написав:
  Hotab написав:Флайман не заходив? Не казав про «відкіт» з 10 вечора :lol:

Зображення

Я извиняюсь, а в Украине бензин из WTI уже продаётся?

З барсучого жиру, Андрузенко.
Hotab
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 11:02

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Паливо дорожчає. По скільки буде А95? Дизель також зросте у ціні? Відповідь експертів
Модератор
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 11:10

Re: Авто в Україні

Від 3 березня до 30 квітня 2026 року Sense Bank спільно з WOG запускає акцію, яка допоможе заощаджувати на кожній поїздці. Просто розраховуйтеся карткою "ВИГОДА" — і отримуйте бонуси або миттєву знижку на пальне.
Варіант 1. Бонуси на WOG PRIDE:
+7 грн бонусів за кожен літр бензину або дизелю;
+3,5 грн бонусів за кожен літр газу.
Варіант 2. Миттєва знижка:
–7 грн з літра бензину або дизелю;
–3,5 грн з літра газу. https://help.sensebank.com.ua/360004793 ... #heading-4
Ой+
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 12:00


Козирних "карт" у нас все "більше і більше".
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 12:07

пішла ропа на венгри

  Schmit написав:
Козирних "карт" у нас все "більше і більше".


Та ж пішла ропа на венгри
MOL z Węgier informuje, że po ataku otrzymał ukraińską ropę poprzez ropociąg Drużba
https://stooq.pl/n/?f=1742349
flyman
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 12:16

Дал этому ноунейм блогеру кличку «Тож, друзі». Предпочитает паничный стиль изложения.
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 12:36


Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте актуальні відео
Ірина_
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 12:36

  Schmit написав:
Козирних "карт" у нас все "більше і більше".

Та вообще ничего страшного не происходит: перетерпел народ зиму с отключениями света/воды - и это перетерпят.
Темболее - если использовать известную методику деления ВВП на площадь населения - легко можно увидеть, что до 3х евро бензин может вообще без проблем рости.
