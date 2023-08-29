Авто в Україні

Від 3 березня до 30 квітня 2026 року Sense Bank спільно з WOG запускає акцію, яка допоможе заощаджувати на кожній поїздці. Просто розраховуйтеся карткою "ВИГОДА" — і отримуйте бонуси або миттєву знижку на пальне. Варіант 1. Бонуси на WOG PRIDE: +7 грн бонусів за кожен літр бензину або дизелю; +3,5 грн бонусів за кожен літр газу. Варіант 2. Миттєва знижка: –7 грн з літра бензину або дизелю; –3,5 грн з літра газу. https://help.sensebank.com.ua/360004793 ... #heading-4
Schmit написав: Козирних "карт" у нас все "більше і більше".
Та вообще ничего страшного не происходит: перетерпел народ зиму с отключениями света/воды - и это перетерпят. Темболее - если использовать известную методику деления ВВП на площадь населения - легко можно увидеть, что до 3х евро бензин может вообще без проблем рости.