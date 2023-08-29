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Авто в Україні
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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: Чет 07 тра, 2026 09:49
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Ірина_
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Додано: Чет 07 тра, 2026 17:16
pesikot написав:
Де всі, які писали "буде по 150" ? ... )
Вартість палива вже не росте, паливо є на заправках, кількість авто на дорогах
не зменшилось
воно збільшелось, у нас
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Vadim_
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Додано: Сер 24 чер, 2026 17:24
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Ірина_
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Додано: Чет 02 лип, 2026 11:48
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