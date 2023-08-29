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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2026 09:49


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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2026 17:16

  pesikot написав:Де всі, які писали "буде по 150" ? ... )

Вартість палива вже не росте, паливо є на заправках, кількість авто на дорогах не зменшилось

воно збільшелось, у нас
Vadim_
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 17:24

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Техогляд усіх авто в Україні стане обов’язковим: експертка назвала слабкі місця реформи
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2026 11:48

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Електромобіль, газ, бензин чи дизель: що вигідніше для гаманця у 2026 році
Ірина_
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