Про це заявив в інтерв'ю Financial Times старший радник з питань енергетичної безпеки при Держдепартаменті США Амос Гокстейн.
Дивися повний текст Європі загрожує дефіцит газу в зимовий період - представник Держдепу.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 10:52
Європі загрожує дефіцит газу в зимовий період -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Європі загрожує дефіцит газу в зимовий період - представник Держдепу.
Додано: Пон 13 вер, 2021 10:52
А почему дефицит не восполняется за счет СПГ из США и Катара? Все уходит на азиатский рынок, потому что там дороже платят - ничего личного просто бизнес,а виноват как всегда кто-то другой....
Додано: Пон 13 вер, 2021 13:21
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