RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Європі загрожує дефіцит
газу в зимовий період -...

Європі загрожує дефіцит газу в зимовий період -...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 10:52

Європі загрожує дефіцит газу в зимовий період -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив в інтерв'ю Financial Times старший радник з питань енергетичної безпеки при Держдепартаменті США Амос Гокстейн.

Дивися повний текст Європі загрожує дефіцит газу в зимовий період - представник Держдепу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95349
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 10:52

А почему дефицит не восполняется за счет СПГ из США и Катара? Все уходит на азиатский рынок, потому что там дороже платят - ничего личного просто бизнес,а виноват как всегда кто-то другой....
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1727
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 13:21

  antikkristall написав:А почему дефицит не восполняется за счет СПГ из США и Катара? Все уходит на азиатский рынок, потому что там дороже платят - ничего личного просто бизнес,а виноват как всегда кто-то другой....


Если х*й коротковат - это Путин виноват :)
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2000
З нами з: 19.11.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 384 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 28 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ДФС викрила постачання контрафактного скрапленого газу з...
R2 » П'ят 03 вер, 2021 10:54
8 705
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 вер, 2021 17:58
_hunter
Вітренко назвав ціну газу для теплокомуненерго, який...
R2 » Пон 06 вер, 2021 14:01
1 100
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 вер, 2021 14:01
unicdima
Відповідальність за несплату комуналки: що загрожує... 1, 2
R2 » П'ят 03 вер, 2021 14:41
11 1584
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 вер, 2021 21:46
natazazel

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (701)
13.09.2021 13:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.