Урожай: прогнозы, новости

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Тепер про ще один компонент експорту - олійні. Врожай ріпаку зібраний і відомий - 2,8 млн.т. Врожай сої зазвичай близько 4 млн. т. Я оцінював врожай соняшника у 20 млн.т., алн оцінка від експертів - 16,5 млн. т. у порівнянні з 13-14 млн. т у 2019-2020.
В 2021/22 МГ, по оценкам Ассоциации «Укролияпром», в Украине урожай подсолнечника вырастет на 26% до 16,5 млн т (в 2020/21 МГ — 13,11 млн т).
Об этом заявил генеральный директор «Ассоциации Укролияпром» Степан Капшук на Международной конференции Black Sea Oil Trade-2021, передает корреспондент Latifundist.com.
«В этом году средняя урожайность подсолнечника в начале уборочной кампании составляет около 2 т/га. Производство подсолнечного масла в 2021/22 МГ ожидается на уровне 7,225 млн т (в 2020/21 — 5,93 млн т). Экспорт украинского подсолнечного масла в текущем сезоне составит 6,55 млн т, что на 22% или 1,17 млн т больше предыдущего сезона», — рассказал он.
Все одно соняшник + соя + ріпак = більше 10 мільярдів доларів експорту.
З США теж тягнуть Фольксвагени - вони там майже нічого не коштують, а тут на них є запчастини.
Lavic написав:Так Германия берет газ в основной массе по контракту. А там цены ниже в разы...
Це фейк від російської пропаганди. Більша частина контрактів прив'язана до спотових цін. Оптова ціна електроенергії в Німеччині 0,13 євро/кВт. год - тому найкраще підтвердження.
RTC12 написав:Що до пшенички, то як правило, в період транспортних негараздів, ціни на товар не падають, а ростуть. На ціну зерна мабуть впливає більший експорт із Канади https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en ... 3210001301 та посилення глобальних поставок. Всі хочуть поскоріше продати, поки немає глобальної кризи і на зерно добра ціна. Тому пшениці на цьому базарі багато і ціни падають....
Повторюся: ціни на пшеницю зростають за тиждень на 8 доларів на базисі FOB для єгипетських тендерів, бо її не вистачає. В Казахстані середня врожайність 8 - 8.7 ц/га - https://www.apk-inform.com/ru/news/1522056. Більше пшениці на ринку до врожаю в Австралії не стане. Взагалі я пропоную не займатися гаданням, а дочекатися звіту USDA (сьогодні) та оперативних даних про збирання врожаю в Росії та Україні, де буде інформація про збір кукурудзи принаймні з 20% площ - це буде десь за 2 тижні.
Цена газа по контракту в Европе не привязана к споту и сейчас 220-240$. Или вы в доле газового реверса?
Я так зрозумів що крім кукурудзи, ще і пшениці та ячменю на світовому базарі достатньо, і незважаючи на поганий врожай у РФ, ніякого голоду ніде не буде. Про сонячник дані там не побачив, а ось сої теж достатньо. Тобто ціни на зернові вже рости не повинні, і цілком ймовірно будуть дивитися вниз...
RTC12 написав:Я так зрозумів що крім кукурудзи, ще і пшениці та ячменю на світовому базарі достатньо, і незважаючи на поганий врожай у РФ, ніякого голоду ніде не буде. Про сонячник дані там не побачив, а ось сої теж достатньо. Тобто ціни на зернові вже рости не повинні, і цілком ймовірно будуть дивитися вниз...
Я б не сказав, що пшениці багато на ринку навколо Чорного моря. Ячмінь та кукурудза - взаємозамінні. Але якшо ціни на низ дивидимуться вниз їх надлишок приберуть з ринку виробники біоетанолу. Ціна нафти цьому сприяє.
Hotab написав:Тобто ви вірите, що нинішнє постійне підняття мінімалки , а також зростання середньої, на тлі, ще й доллару, що дешевшає до гривні, на тлі відсутності суттєвого зростання економіки - все це нам буде пробачено і свято триватиме вічно?? Працювати і виробляти будемо так само (мало) , а жити все краще і краще?
Підвищення мінімалки - то дрібниці, підвищення середньої - врлив ринку праці тієї ж Польщі. Зростання економіки буде зумовлене тим же попитом сільгоспвиробників - потрібні нові вагони-зерновози, локомотиви, елеватори, зрошувальні системи, зерносушарки. Розвиватиметься виробництво біоетанолу.
Hotab написав:(я зараз не беру до уваги рекордний врожай, сьогодні рекорд, через рік антирекорд ... Промислове виробництво не росте ж, майже??)
Не буде антирекорду за рік. Через достатні запаси вологи в грунті врожай озимини-22 буде непоганим. Це забезпечить високий рівень агроекспорту до вересня-2022. При цьому я не думаю, що сильно впаде ціна на сталь. А в 2023 енергосистема України приєднується до ЕС і буде дуже сильна підтримка гривні та економіки від експорту безвуглецевої (або не зовсім) електроенергії.
Denik написав:Через достатні запаси вологи в грунті врожай озимини-22 буде непоганим.
Добре перезимувати (для чого запас вологи у грунті зараз є умовою необхідною, але не достатньою) - це лише половина успіху. Потрібна весняна волога для росту, та травневі-червневі дощі для наливання зерна. А ви вже думками нові елеватори будуєте і нові вагони варите з листової сталі,яку неодмінно для цього вже починають катати. Бо восени були дощі. Згадалось,що однією з рис українців є "ліниві та мрійливі")).
flyman написав:Цікаво послухати що скаже Denik та сомілітарк. В них все пучком, зерно збирається, руда копається, пересічений багатіє, долар дешевіє..
Ціни виробників дійсно виросли через зростання цін на сировину: ЗРС, сталь/метали, дерево, зерно, олійні та вугілля. Щось дуже технологічне робиться лише для оборонної промисловості. Якісь електронні залізяки, якщо і розробляються в Україні, то зробити плату та спаяти - в Китаї дешевше. Тому маємо такий індекс цін. Олігархам, особливо Ахметову, з Green Deal та європейським СВАМ доведеться інвестувати дуже багато в безвуглецеве виробництово. На щастя ситуація на ринку зараз така, зо за все сплатять покупці українського металургійного експорту. З агрохолдінгами ситуація майже та сама. Треба всерйоз думати про масове зрошення. Крім того, цей рік показав недостатню ємність елеваторів. Укрзалізниця напевно зробить висновки та збільшить резерв зерновозів та локомотивів для наступного сезону. Цього року взимку на довготермінових аукціонах ніхто не хотів брати вагони-зерновози в аренду, перевезення спланували у відповідності до прогнозу мінекономіки - 65 млн.т. (https://www.railinsider.com.ua/oleksand ... anuvannya/), а сталося те що сталося (83-84 млн.т. зернових + 23-24 млн. олійних = 106 - 108 млн.т.)... Тепер за доброю радянською традицією з врожаєм потрібно боротися...